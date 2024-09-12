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"Платформы уязвимы. Наладить контроль нельзя": Баранчик раскрыл детали захвата русской буровой вышки в Крыму

"Платформы уязвимы. Наладить контроль нельзя": Баранчик раскрыл детали захвата русской буровой вышки в Крыму

Фото: Коллаж Царьграда 2,2K прочтений Сегодня Прошлой ночью ВСУ решили захватить в акватории самоподъемную буровую установку "Крым-2".

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