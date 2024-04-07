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Спички - не игрушка

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Путин обрек Украину на уничтожение

Путин обрек Украину на уничтожение

Виктор Анисимов  Как это ни цинично и жестоко звучит, но в борьбе за выживание России, Путин обрек Украину и украинский народ на уничтожение.

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Комментарии
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Виктор Кирпичников
Ни хрена себе заголовок!!! Это кто обрёк Украину на уничтожение?... Автор, поменяй название и не путай берега.
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13 час.
алексей миронов
Автор, у вас все в порядке с головой!? Заголовок не соответствует реальности! Это Украина обрекла себя на уничтожение, а не наоборот! Может быть хватит провокациями заниматься
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13 час.
НК
Наталия Курицына
При чем тут Путин? Хохлы сами себя обрекли на уничтожение. Так же как и иже с ними.... Автору замечание - очень некорректное название статьи. Думать немножко надо... Или не писать
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12 час.

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