Путин обрек Украину на уничтожение

Виктор Кирпичников Ни хрена себе заголовок!!! Это кто обрёк Украину на уничтожение?... Автор, поменяй название и не путай берега.

алексей миронов Автор, у вас все в порядке с головой!? Заголовок не соответствует реальности! Это Украина обрекла себя на уничтожение, а не наоборот! Может быть хватит провокациями заниматься