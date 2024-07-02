30 пассажиров получили травмы во время турбулентности на рейсе из Мадрида в Монтевидео

Тридцать пассажиров получили ранения после того, как самолет, следовавший из Мадрида в Уругвай, попал в «сильную турбулентность» и был вынужден совершить аварийную посадку в Бразилии, сообщила в понедельник испанская авиакомпания Air Europa.
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