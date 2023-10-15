Указ президента России Владимира Путина об установлении Дня отца опередил время, заявила заместитель председателя Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анна Кузнецова.
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