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Кузнецова: указ президента об установлении Дня отца опередил время

Кузнецова: указ президента об установлении Дня отца опередил время

Указ президента России Владимира Путина об установлении Дня отца опередил время, заявила заместитель председателя Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анна Кузнецова.

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