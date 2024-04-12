Поймали волну: в России продолжает расти спрос на речные круизы

В конце апреля по традиции на большинстве рек России стартует пассажирская круизная навигация. Учитывая ажиотажный рост в прошлом сезоне, в этом году круизные компании выведут в рейсы практически все свои теплоходы.
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