Туристам в Италии предложили арендовать деревню и крепость за 2000 рублей

Коммуна Петритоли в Италии анонсировала оригинальное предложение по аренде жилья на лето. Туристам предложили арендовать деревню со средневековым замком Палаццо Маннокки за 2000 рублей на человека, пишет «Турпром».
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