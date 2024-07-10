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На крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске предотвращен теракт – ФСБ

На крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске предотвращен теракт – ФСБ

В ФСБ России рассказали о предотвращении теракта на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Вербовал всех "Олег".

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