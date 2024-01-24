В Ханты-Мансийском автономном округе в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погиб один человек.
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