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Бронза биатлонисток в эстафете, Кондратюк победил на ЧЕ, визу Новака снова аннулировали, Толчинского не будет в Пекине, «КАМАЗ» выиграл «Дакар» и другие новости утра

Бронза биатлонисток в эстафете, Кондратюк победил на ЧЕ, визу Новака снова аннулировали, Толчинского не будет в Пекине, «КАМАЗ» выиграл «Дакар» и другие новости утра

Кондратюк взял золото, Резцова и Ко — бронзу, а Капризов сделал две голевые передачи 1.  Сборная России завоевала бронзу в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, победили француженки.

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