«Я не смогу вернуться на свадьбу, я в тюрьме» — 11 историй о трешевых свадьбах

Предполагается, что свадьба — одно из важнейших событий в жизни: в этот день люди надолго связывают свою жизнь с любимым человеком на виду у семьи и друзей и тратят кучу денег, чтобы все выглядело прекрасно.
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