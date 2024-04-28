Конор Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боёв BKFC

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о том, что он стал совладельцем кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).
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