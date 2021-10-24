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Галицкий нацизм провоцирует Польшу

Галицкий нацизм провоцирует Польшу

Отношения Варшавы и Киева, едва наладившиеся при Владимире Зеленском, снова под угрозой Чествуя коллаборационистов, сражавшихся на стороне гитлеровской Германии, и прославляя вожака нацистов Романа Шухевича, украинцы сильно задевают чувства поляков.

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Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин

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