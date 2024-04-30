Уикенд обернулся трагедией: подробности убийства фермером 17-летней девушки под Ростовом

Выходные в родном крае обернулись трагедией для 17-летней девушки. В Цимлянском районе Ростовской области, в одном из хуторов 37-летний фермер выстрелил в несовершеннолетнюю, которая приехала на майские праздники к своим родным, об этом сообщила прокуратура Ростовской области в своем Telegram-канале.