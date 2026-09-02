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Царьград

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Путин учредил День русской гвардии в честь трехсотлетия

Путин учредил День русской гвардии в честь трехсотлетия

В 2000-х годах Владимир Путин ввел День русской гвардии, который отмечается 22 декабря. В честь праздника проходят торжества в гвардейских частях и Петербурге.

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