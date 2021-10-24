Медведчук: Украине необходимо наладить отношения с Россией для развития экономики страны

Главной задачей для Украины является восстановление экономики. Однако чтобы достичь этого, ей необходимо наладить свои торговые отношения с Россией, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Главной задачей для Украины является восстановление экономики. Однако чтобы достичь этого, ей необходимо наладить свои торговые отношения с Россией, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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