Ростех внедрил IT-систeму сервисной поддержки двигателей для самолетов МС-21 и SJ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех запустила IT-систему послепродажного обслуживания авиадвигателей для гражданской авиации, таких как ПД-14 для самолета МС-21 и ПД-8 для SJ-100.
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