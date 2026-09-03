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Курские новости

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Курская область: спор по контракту строительства интерната превысил 100 млн рублей

Курская область: спор по контракту строительства интерната превысил 100 млн рублей

Спор возник в рамках госконтракта на строительство дома-интерната в Суджанском районе за 470 млн рублей, который ввели в эксплуатацию в 2024 году.

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