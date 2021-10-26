Российские моряки спасли панамское судно от пиратов

Инцидент произошёл в Гвинейском заливе.фото: wikimedia.org Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» российского Северного флота в Гвинейском заливе Атлантического океана спас от пиратов контейнеровоз, шедший под флагом Панамы.