В Запорожской области погибли высокопоставленные офицеры ВСУ

В Запорожской области в результате ракетного удара в по скоплению военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады во время церемонии награждения погибли несколько высокопоставленных военнослужащих украинской армии (ВСУ).
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