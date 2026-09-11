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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко ведет у Рыбакиной 10:7 по личным встречам перед финалом US Open

Первая и вторая ракетки мира Арина Соболенко и Елена Рыбакина разыграют титул US Open . По личным встречам ведет белоруска со счетом 10:7, при этом на харде у них ничья, 7:7.

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