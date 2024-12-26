❗️Трассу в Джанкой в двухполосном варианте полностью отремонтируют. По расширению до четырех полос ещё решение не принято Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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❗️Трассу в Джанкой в двухполосном варианте полностью отремонтируют. По расширению до четырех полос ещё решение не принято Глава Крыма Сергей Аксёнов.