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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иваненко об отстранении российских спортсменов: «Все эти запреты очень сильно отражаются на психологии»

«Почему на чемпионат России приехало немного участников? Считаю, что это связано с недостаточным финансированием в регионах, которые не могут послать на соревнования больше своих спортсменов.

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