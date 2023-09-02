Экс-советник Пентагона заявил, что русские при необходимости легко освободят Одессу

По его мнению, армия России способна на это в случае появления необходимости.Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор уверен, что русские войска при необходимости могут освободить Одессу, если это понадобится для завершения конфликта на Украине.
По его мнению, армия России способна на это в случае появления необходимости.Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор уверен, что русские войска при необходимости могут освободить Одессу, если это понадобится для завершения конфликта на Украине.
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