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Экс-советник Пентагона заявил, что русские при необходимости легко освободят Одессу

Экс-советник Пентагона заявил, что русские при необходимости легко освободят Одессу

По его мнению, армия России способна на это в случае появления необходимости.Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор уверен, что русские войска при необходимости могут освободить Одессу, если это понадобится для завершения конфликта на Украине.

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