Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Уходя Байден освятил своей подписью пару крупных гадостей России

Уходя Байден освятил своей подписью пару крупных гадостей России

Как сообщает принадлежащее основателю «Амазон» Джеффйу Безосу издание  The Washington Post со ссылкой аж на четырех конфидентов в Белом доме, уходящий с поста президент США Джо Байден в последние недели пребывания в должности думает над введением серьезных санкций против энергетического сектора РФ.

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