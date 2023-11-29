В Брянске с 4 декабря перекроют движение транспорта по улице Флотской

В связи с работами по прокладке открытым способом коллектора ливневой канализации под автодорогой по улице Флотской будет перекрыто движение в районе остановки общественного транспорта "Микрорайон Деснаград", - рассказали 29 ноября в Упр .
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