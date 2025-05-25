В ГИБДД пояснили условия использования шин без шипов зимой

Нормативные правовые акты его не ограничивают.фото: duma.gov.ruНормативные правовые акты не ограничивают использование всесезонных и нешипованных зимних шин в зимний период, пояснили в воскресенье, 25 мая, в Госавтоинспекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии