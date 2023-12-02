Яйца к празднику в Казахстане не должны подорожать

Власти обещают проводить ежедневный мониторинг, передаёт inAstana.kz. Министерство торговли и интеграции заключило меморандум о сотрудничестве с Союзом птицеводов Казахстана и Ассоциацией яичных производителей Казахстана по стабилизации цен на яйца категории С1 до конца года.
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