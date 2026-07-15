Кремль проанализирует заявления США о новых санкциях против России

Кремль следит за заявлениями из США о новых антироссийских санкциях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул важность фиксирования и анализа сообщений на всех уровнях, выражая готовность к действиям в зависимости от событий.
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