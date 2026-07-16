На Ямале у 60% пациентов выявили хронические заболевания

Около 125 тысяч жителей Ямала с начала года прошли диспансеризацию. Врачи признали здоровыми лишь 13 % обследованных, более чем у четверти выявлены факторы риска развития серьезных заболеваний, а у 60% — хронические заболевания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии