Бизнес-омбудсмен Андрей Осипов на научно-практической конференции выступил с докладом о практике защиты прав СПД в рамках судебных разбирательств

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов в рамках региональной научно-практической конференции «Юридическая наука и практика: ресурс взаимодействия в Алтайском крае» выступил с докладом о практике защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в рамках судебных разбирательств.