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В Китае прошёл первый в истории бой роботов по правилам смешанных единоборств

В Китае прошёл первый в истории бой роботов по правилам смешанных единоборств

В Китае состоялся первый в истории турнир по смешанным единоборствам среди гуманоидных роботов. Бои в октагоне проходили по всем канонам MMA: пять раундов, удары руками и ногами, тейкдауны и судейские записки.

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