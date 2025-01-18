Путин рассказал о совместных проектах России с Ираном

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия и Иран продолжают реализацию совместных проектов, в том числе в атомной энергетике, есть и другие возможные проекты в области энергетики, заявил президент России Владимир Путин.
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