Знаменитый рыбак поймал гигантскую щуку и объявил себя мировым рекордсменом

В США рыбак Арт Уэстон поймал гигантскую щуку-маскинонга длиной 146 сантиметров Знаменитый рыболов из США, обладающий 39 высшими национальными достижениями, выловил щуку-маскинонга длиной 146 сантиметров и объявил себя мировым рекордсменом.
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