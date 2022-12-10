Российские спортсмены прошли более 31 тыс. проверок на допинг с начала 2021 года

Российские спортсмены прошли 31,1 тыс. проверок на допинг с 1 января 2021 года. Об этом сообщается в декларации по итогам саммита Международного олимпийского комитета (МОК) со ссылкой на заявление главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.
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