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Татар-информ

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Долгое золото: Трусова возглавит запас Гран-при на ISU, Хуснутдинова почти топ-5

Долгое золото: Трусова возглавит запас Гран-при на ISU, Хуснутдинова почти топ-5

Долгожданная золотая медаль для «Русской ракеты» стала второй наградой в этом сезоне на международной арене.

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