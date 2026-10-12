Новость о том, что предотвращено покушение на польского премьера Дональда Туска, пронеслась по мировой прессе, как пожар.
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а жаль, что не довели дело до логического конца...
Я по профессии учитель истории, хотя уже и на пенсии, вчера посмотрела фильм "Волынь" и была в ужасе. Знала давно об убийстве поляков в Галиции и на Волыни, но даже представить не могла того, что творили хохлы. На месте поляков я бы никогда им не простила убийства своих соплеменников. А уж помогать им не стала бы ни в коем случае. Допомогались, теперь бендеровцы будут мстить, что не получилось окончательно сесть полякам на шею. России ни Туск ни кто-то другой и даром не нужны, они нам не друзья, мы это знаем, а другие могут быть ещё хуже, так зачем нам организовывать покушение на Туска? Русские так себя не ведут. У нас, если готовы вступить в бой говорим, как в старину: "Иду на вы!", а не из под тишка, прикрываясь чужим именем. Это методы бендеровцев. Надеюсь поляки их власти понимают это и сделают правильные выводы. Это ведь явная провокация и не первая, а то ли ещё будет! Хохляцкий еврей ещё и ни такое выдумает
Милые ругаются, только тешутся!