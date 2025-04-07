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Царьград

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Александр Овечкин ставит новый рекорд в НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки

Александр Овечкин ставит новый рекорд в НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки

Русский хоккеист Александр Овечкин признан главной звездой дня в НХЛ после установления нового рекорда по числу голов, обойдя Уэйна Гретцки.

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