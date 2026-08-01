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Царьград

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Онколог Стилиди рассказал, для кого ежегодный рентген лёгких — необходимость

Онколог Стилиди рассказал, для кого ежегодный рентген лёгких — необходимость

Онколог назвал категории работников, которым необходимо ежегодно проверять лёгкие.Сотрудники вредных производств, контактирующие с радоном, асбестом и тяжёлыми металлами, обязаны ежегодно проходить рентгенологическое исследование лёгких.

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