Онколог Стилиди рассказал, для кого ежегодный рентген лёгких — необходимость

Онколог назвал категории работников, которым необходимо ежегодно проверять лёгкие.Сотрудники вредных производств, контактирующие с радоном, асбестом и тяжёлыми металлами, обязаны ежегодно проходить рентгенологическое исследование лёгких.
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