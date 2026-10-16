За ночь над 24 российскими регионами, а также над Черным морем были перехвачены 644 украинских беспилотника, в том числе над Самарской, Оренбургской и Ульяновской областями, где ранее объявлялась ракетная опасность и вводились ограничения на работу транспорта и аэропортов.
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