За ночь над 24 российскими регионами, а также над Черным морем были перехвачены 644 украинских беспилотника, в том числе над Самарской, Оренбургской и Ульяновской областями, где ранее объявлялась ракетная опасность и вводились ограничения на работу транспорта и аэропортов.