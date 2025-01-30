В России заговорили об альтернативных возможностях приобретения квартир при высоких ценах

Для людей, которые хотят купить квартиру не для инвестиций, а для жизни, необходимо снижение ключевой ставки и создание альтернативных возможностей приобретения недвижимости, убеждена зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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