В России заговорили об альтернативных возможностях приобретения квартир при высоких ценах

Для людей, которые хотят купить квартиру не для инвестиций, а для жизни, необходимо снижение ключевой ставки и создание альтернативных возможностей приобретения недвижимости, убеждена зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.