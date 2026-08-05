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Царьград

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Индия поставила Цукербергу ультиматум из‑за удаления публикации Моди

Индия поставила Цукербергу ультиматум из‑за удаления публикации Моди

Комитет по вопросам связи и информационных технологий парламента Индии предъявил гендиректору Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марку Цукербергу трёхдневный ультиматум — от компании требуют публичных извинений за временное удаление видеообращения премьер‑министра Нарендры Моди.

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