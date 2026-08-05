Индия поставила Цукербергу ультиматум из‑за удаления публикации Моди

Комитет по вопросам связи и информационных технологий парламента Индии предъявил гендиректору Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марку Цукербергу трёхдневный ультиматум — от компании требуют публичных извинений за временное удаление видеообращения премьер‑министра Нарендры Моди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии