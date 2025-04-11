Польская финансовая аннексия

Поляки до выборов, которые пройдут в мае всячески отнекиваются от отправки своих войск на Украину. Более того, в правительстве считают, что данный факт может быть использован Россией в качестве повода для обвинения в намерении аннексировать Западную Украину.
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