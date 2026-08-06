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FiNE NEWS

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Уроженец Москвы получил тюремный срок за оправдание теракта в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего уроженца Москвы Давида Назарова к трем годам и шести месяцам лишения свободы за оправдание террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и реабилитацию нацизма.

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