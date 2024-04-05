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За рулем

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Ваш автомобиль скажет «спасибо!» – вот что нужно для ухода

Ваш автомобиль скажет «спасибо!» – вот что нужно для ухода

Зимой грязь на автомобиле можно простить и себе, и окружающим. Ранней весной – тоже. Но как только дороги становятся чистыми, и мы перестаем ездить в облаке поднятой с асфальта грязи, хочется, чтобы машина выглядела идеально.

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