Ваш автомобиль скажет «спасибо!» – вот что нужно для ухода

Зимой грязь на автомобиле можно простить и себе, и окружающим. Ранней весной – тоже. Но как только дороги становятся чистыми, и мы перестаем ездить в облаке поднятой с асфальта грязи, хочется, чтобы машина выглядела идеально.
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