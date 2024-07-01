Памятник собаке – спасительнице солдат СВО поставят в зоопарке Барнаула до конца лета

Скульптуру уже отлили в бронзе на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, осталось только доставить ее в Барнаул Памятник собаке-герою Варе, которая спасла сибирских солдат в зоне СВО и пожертвовала собой, установят в барнаульском зоопарке до конца лета 2024 года.