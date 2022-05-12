Оперативники из Воронежской области задержали в городе Сочи подозреваемого в совершении телефонного мошенничества

Воронежские оперативники в городе Сочи задержали подозреваемого в совершении телефонного мошенничества 23 апреля текущего года в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Воронежу поступило заявление от 75-летней местной жительницы о хищении денежных средств.
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