Оперативники из Воронежской области задержали в городе Сочи подозреваемого в совершении телефонного мошенничества

Воронежские оперативники в городе Сочи задержали подозреваемого в совершении телефонного мошенничества 23 апреля текущего года в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Воронежу поступило заявление от 75-летней местной жительницы о хищении денежных средств.