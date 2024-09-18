Может сперва отдашь свой долг Родине?: Люди недоумевают, как сын Газманова умудрился стать депутатом

Nikitenko Jury Согласен на все 10, даже, 200%. Для этого и делали выборы такими длинными, чтобы спокойно, не торопясь, выдвинуть того, на кого им указали. А Роман не первый. Вспомните сына нашего "Д артаньяна" - М. Боярского. Дочь худо-бедно, смогла присосаться к актерскому братству, и то, я думаю, стараниями знаменитого отца. Сын же оказался ни на что не годным. Но не пропадать же ему, вот и стал депутатом, хотя и лично не слышал ни одного случая, чтобы высказал хоть какую-нибудь инициативу. Зато очень хорошо, по команде, умеет поднимать руку. Вот и все его заслуги на э

Ринат Ахметуллин А что так хиленько, на следующие выборы сразу в президенты! Эта так называемая богема и элита, как там они себя ещё называют, скромностью не обладает от слова совсем!