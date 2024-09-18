Интересная жизнь с Vera Star Недавно состоялись выборы в Московскую городскую думу. Среди прочих кандидатов фигурировал и Родион Газманов, сын "есаула" российской эстрады, патриота-песенника Олега Газманова.
Может сперва отдашь свой долг Родине?: Люди недоумевают, как сын Газманова умудрился стать депутатом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikitenko Jury
Согласен на все 10, даже, 200%. Для этого и делали выборы такими длинными, чтобы спокойно, не торопясь, выдвинуть того, на кого им указали. А Роман не первый. Вспомните сына нашего "Д артаньяна" - М. Боярского. Дочь худо-бедно, смогла присосаться к актерскому братству, и то, я думаю, стараниями знаменитого отца. Сын же оказался ни на что не годным. Но не пропадать же ему, вот и стал депутатом, хотя и лично не слышал ни одного случая, чтобы высказал хоть какую-нибудь инициативу. Зато очень хорошо, по команде, умеет поднимать руку. Вот и все его заслуги на э
Ответить
1 час.
Ринат Ахметуллин
А что так хиленько, на следующие выборы сразу в президенты! Эта так называемая богема и элита, как там они себя ещё называют, скромностью не обладает от слова совсем!
Ответить
47 мин.
СБ
Слава Белый
Вообще богема к элите общества ни каким боком. Это сброд наркоманов, алкашей, шлюх никогда в жизни не работавших, занимающихся так сказать "искусством". Стишки, песенки, картинки малевать. Вот это и есть богема. Сейчас их во всём мире вознесли в звёзды. Только нигде в мире их из бюджета не кормят, так как в России. Они в основном на продаже билетов живут. Правда реклама помогает. Но это единицы. В России же только в Москве сотни театров бюджет кормит.
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии