Борцы из России не станут принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое решение принял исполком Федерации спортивной борьбы по итогам расширенного совещания с тренерскими штабами сборных, сообщила пресс-служба спортивной организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии