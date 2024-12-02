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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В НБА считают, что «Юта» готова обменять Джона Коллинза, Джордана Кларксона и Коллина Секстона

По информации инсайдера Марка Стейна, в НБА распространено мнение, что «Юта» хочет обменять форварда Джона Коллинза, а также защитников Джордана Кларксона и Коллина Секстона.

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