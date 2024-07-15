Никита Джигурда признался, что это он спаивал Анастасию Волочкову

Эпатажный актер Никита Джигурда рассказала об отношениях с Анастасией Волочковой. Артист утверждает, что он пытался помочь Анастасии Волочковой справиться с алкогольной зависимостью, несмотря на обвинения в том, что именно он является источником этой проблемы.